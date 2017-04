Sesi Siang, IHSG Melemah 16,54 Poin

Metrotvnews.com, Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan pada sesi siang perdagangan hari ini.



IHSG pada sesi Senin siang 17 April 2017 mengalami penurunan 16,54 poin atau 0,29 persen dengan berada pada 5.601. JII melemah 2,50 dan LQ45 melemah 3,45 poin.

Volume perdagangan mencapai 4,1 miliar lembar saham dengan nilai Rp1,5 triliun. Sebanyak 144 saham naik, 175 saham turun, 103 saham tak bergerak dan 159 saham tak diperdagangkan.Sektor yang mendorong pelemahan indeks adalah sektor keuangan, infasrtruktur dan perdagangan. Sektor yang menghijau adalah industri dsar, manufaktur dan pertambangan.Saham yang mendorong laju indeks adalah PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) dan PT Merck Tbk (MERK) INTP naik Rp200 per lembar saham. UNVR naik Rp175 per lembar saham dan MERK naik Rp150 per lembar saham.Saham yang menghambat kenaikan indeks adalah PT United Tractors Tbk (UNTR), PT Graha Layar Prima Tbk (BLTZ) dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Sementara UNTR melemah Rp850 per lembar saham, BLTZ melemah Rp500 per lembar saham, serta BBCA melemah sebanyak Rp325 per lembar saham.(SAW)