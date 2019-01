IHSG Terkoreksi Terbatas, Rupiah Melemah

Jakarta: Gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi terbatas pada penutupan perdagangan hari ini. Gerak IHSG yang terkoreksi bersamaan dengan melemahnya mata uang rupiah terhadap mata uang dolar AS.



IHSG, Selasa, 8 Januari 2019 melemah sebanyak 24,37 poin dengan berada pada 6.262. Indeks JII melemah 5,46 poin dan LQ45 melemah 5,36 poin. Volume perdagangan mencapai 9,1 miliar lembar saham dengan nilai mencapai Rp6,8 triliun. Sebanyak 218 saham naik dan 217 saham turun, serta 141 saham tak bergerak.

Gerak sektor pada penutupan perdagangan hari ini dihiasi dengan mayoritas memerah. Pelemahan paling dalam adalah konsumer dan manufaktur. Sementara sektor yang naik adalah infrastruktur dan industri dasar.



Di saat IHSG melemah gerak mata uang rupiah juga ikut-ikutan terkoreksi. Mata uang rupiah melemah 65 poin dengan berada pada Rp14.147 per USD menurut data Bloomberg. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah pada Rp14.145 per USD atau melemah 60 poin. Bank Indonesia melansir mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp14.031 per USD.







(SAW)