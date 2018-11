Rupiah Terseok, IHSG Terperosok

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terperosok bersamaan dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS).



Pantauan Medcom.id, Jumat, 9 November 2018, IHSG ditutup melemah hingga 102,652 poin atau setara 1,718 persen ke posisi 5.874.

Volume perdagangan saham tercatat sebanyak 9,3 miliar lembar senilai Rp8,1 triliun. Sebanyak 116 saham menguat, 275 saham melemah, 102 saham stagnan, dan terjadi 362.280 kali frekuensi.



Sementara itu mengutip Bloomberg, Jumat, 9 November 2018, rupiah terjungkal ke level Rp14.677 per USD. Posisi rupiah melemah hingga mencapai 138,5 poin atau setara 0,95 persen dibandingkan pembukaan pagi yang berada di level Rp14.645 per USD.



Sedangkan mengutip data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di level Rp14.675 per USD. Rupiah tercatat melemah hingga 26 poin atau setara 0,18 persen dibanding pembukaan pagi di Rp14.535 per USD.



Selain itu mencatat data kurs tengah Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.632 per USD.









(AHL)