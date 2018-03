Sektor Pertambangan Dorong Kenaikan IHSG 67,37 Poin

Jakarta: Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan hari ini terpantau naik. IHSG kembali mengalami aksi rebound pada penutupan perdagangan hari ini.



IHSG, Senin, 12 Maret 2018, tercatat mengalami kenaikan 67,3 poin dengan berada pada level 6.500. Indeks JII naik 8,15 poin dan indeks LQ45 naik 10,54 poin. Volume perdagangan mencapai 7,6 miliar lembar saham dengan nilai Rp6,9 triliun.

Sebanyak 254 saham naik, 123 saham turun, serta 118 saham tak bergerak. Sektor yang menunjang indeks adalah sektor pertambangan dengan kenaikan 45,55 poin. Kemudian ada sektor keuangan sebesar 16,82 poin. Satu-satunya sektor yang jatuh adalah perkebunan.



Pengamat memperkirakan IHSG pada hari ini berpotensi menguat seiring menguatnya bursa global dan EIDO pada pekan lalu serta mata uang rupiah yang mulai menguat tipis.



"Dari dalam negeri, IHSG ditutup ke 6.433,32 (-0,15 persen) di tengah positifnya mayoritas bursa Asia Pasifik dan mixed-nya bursa Eropa. Indeks diwarnai oleh Presiden Trump yang dikabarkan akan bertemu dengan Kim Jong Un, pimpinan Korea Utara," jelas tim analis Samuel Sekuritas dalam hasil risetnya, Senin, 12 Maret 2018.



Samuel juga memperkirakan bahwa selain IHSG nilai tukar Rupiah juga ditutup dengan kecenderungan menguat 0,14 persen ke Rp13.797 per USD yang turut disebabkan tergelincirnya dolar AS karena kenaikan upah AS yang melambat yang mendorong sentimen bahwa Federal Reserve tidak akan mempercepat langkah kenaikan suku bunga.





(SAW)