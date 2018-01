Bursa Siapkan Gedung Khusus untuk Perangkat Perdagangan

Jakarta: Demi memperkuat sistem teknologi transaksi perdagangan, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang menyiapkan tempat atau gedung khusus untuk perangkat keras (hardware). Tujuannya, demi meningkatkan ketahanan maupun keamanan transaksi.



Hal itu disampaikan Direktur Utama BEI Tito Sulistio, ditemui di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2018.

"Pemindahan hardware tersebut akan berlangsung pada Februari mendatang ke sebuah gedung di wilayah Jakarta," jelas Tito.



Meski begitu, Tito tidak mau mengungkap secara detail terkait gedung mana yang akan digunakan.



"Tidak jauh dari gedung BEI saat ini. Tapi ini kami rahasiakan," jelas dia.



Gedung khusus, menurut dia, lebih aman untuk hardware yang terkait perdagangan. Keputusan itu pun dilakukan, karena memang teknologi transaksi perdagangan harus diganti setiap empat tahun sekali.



Dengan adanya pergantian, bilang dia, maka ketersediaan (availability) BEI akan meningkat menjadi 99,98 persen, dari sebelumnya 99,89 persen.



"Investasi hampir USD25 juta, setiap ada kenaikan 0,1 persen," ujarnya.



Perubahan tersebut pun, dia mengaku, bursa dapat menerima transaksi menjadi 15 juta kali per hari, dari posisi sebelumnya hanya 5 juta kali per hari. Penguatan infrastruktur bursa pun akan menunjang kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).



Seperti kejadian di tower II lantai Mezzanine Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) yang roboh pada kemarin, kinerja indeks tetap kuat di posisi hijau. Indeks pun ditutup pada hari ini ke level 6.429,69. Angka itu merupakan posisi tertinggi kembali, setelah sebelumnya sempat beberapa kali berada di pucuk yang positif.



"Ini karena tata kelola manajemen yang baik, stabilitas ekonomi baik, inflasi terjaga, politik aman dan hasil kinerja emiten hingga kuartal III tahun lalu juga bagus. Hasil kuartal IV tahun lalu pun masih akan baik. Sehingga berdampak baik ke IHSG," pungkas Tito.









(SAW)