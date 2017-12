Pasar Modal Tetap Kokoh Meski The Fed Kerek Suku Bunga

Jakarta: Bank Sentral AS (The Fed) berencana meningkatkan kembali suku bunganya di akhir tahun ini. Menanggapi hal ini PT Bursa Efek Indonesia memperkirakan, hal itu tidak berdampak besar bagi kinerja pasar modal Indonesia.‎



"Dengan tingkat imbal hasil yang cukup menjanjikan sekarang saya kira kita tidak perlu terlalu khawatir juga dengan kenaikan tingkat suku bunga yang dinaikkan sekarang," ucap Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat, ditemui di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Kamis, 14 Desember 2017.

Secara teori, kenaikan suku bunga The Fed memang berpengaruh pada kegiatan investasi di suatu negara, salah satunya Indonesia yang tidak bisa terlepas dari kenaikan suku bunga tersebut.‎



"Jadi kalau suatu negara meningkatkan suatu tingkat suku bunga maka impact-nya mestinya kegiatan operasional kegiatan investasi menurun. Kenapa? karena cost of vital-nya menjadi besar," sebut Samsul.



Dalam mengurangi dampaknya, Samsul mengharapkan, perlu ada kontrol pemerintah, khususnya mengkontrol ekonomi Indonesia. Hal itu dikarenakan, kenaikan suku bunga The Fed dapat dipastikan berpengaruh ke ekonomi suatu negara.‎



"Jadi kalau kita memang berharap terjadi stabilitas dari sisi tingkat suku bunga. Kalau pemerintah mau kontrol peredaran uang, mau kontrol kegiatan moneter di sana, lebih banyak ini diarahkan kepada keinginan mereka untuk menarik dana-dana di luar negeri untuk masuk ke sana," tegas Samsul yang pernah menjalankan karier di Bapepam-LK.



Ketika pemerintah mengontrol ekonomi, sambungnya, maka ekonomi Indonesia akan stabil, sehingga efek kenaikan suku bunga The Fed tidak berpengaruh banyak ke negeri Garuda.‎‎



"Ketika mereka berkompetisi dengan negara-negara yang menjanjikan pertumbuhan yang lebih baik tentunya ini saya kira agak sedikit sulit bagi mereka untuk menarik dana," tukas Samsul.









