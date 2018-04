Tumbuh 13,3%, BNI Catat Laba Rp3,66 Triliun di Kuartal I-2018

Jakarta: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mencatat laba bersih sebesar Rp3,66 triliun atau tumbuh 13,3 persen. Pertumbuhan laba ditopang oleh kinerja penyaluran kredit pada kuartal I-2018 yang meningkat sebesar 10,8 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.



"BNI mencatatkan penyaluran kredit pada Kuartal Pertama Tahun 2018 sebesar Rp439,46 triliun atau tumbuh 10,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun Ialu Rp 396,52 triliun," kata Direktur Keuangan BNI Anggoro Eko Cahyo dalam konferensi pers di Kantor Pusat BNI, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin 23 April 2018.

Pertumbuhan kredit ini mendorong Pendapatan Bunga Bersih atau Net Interest Income (NII) BNI tumbuh 9,5 persen pada kuartal I-2018. Dengan penyaluran kredit tersebut, BNI mampu mencatatkan Pendapatan Bunga Bersih pada Kuanal Pertama Tahun 2018 sebesar Rp8,5 triIiun.



Laba BNI juga mendapatkan kontribusi dari pertumbuhan pendapatan non bunga (non interest income) sebesar 18,5 persen. BNI juga berhasil membukukan pendapatan non bunga sebesar Rp2,65 triliun pada kuartal pertama tahun 2018 atau meningkat 18,5 persen dari periode yang sama tahun Ialu sebesar Rp2,23 triliun.



Dirinya menambahkan, peningkatan pendapatan non bunga ini didorong oleh peningkatan kontribusi fee (komisi) dari segmen business banking, antara lain komisi dari trade finance yang tumbuh 47,7 persen. Ini sekaligus menunjukkan geliat perekonomian yang tetap terjadi di Indonesia.



"Pendapatan non bunga BNI juga ditopang oleh pertumbuhan transaksi pada bisnis consumer & retail, antara lain dari pengelolaan rekening, transaksi kartu kredit, serta transaksi kartu debit. Pertumbuhan pendapatan non bunga ini jauh melampaui pendapatan non bunga di industri perbankan yang tumbuh negatif 4,2 persen," jelas dia.





(SAW)