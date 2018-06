Jakarta: Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini berpotensi menguat tipis, setelah pada pekan sebelumnya terpantau berada di zona merah.



"Hari ini, kami melihat IHSG berpotensi menguat tipis, didorong oleh positifnya EIDO dan investor asing yang sudah mulai melakukan akumulasi net buy Rp1,29 triliun," tutur tim Analis Samuel Sekuritas dalam hasil risetnya, Senin, 4 Juni 2018.

Selain itu, pelaku pasar juga menanti data inflasi Mei 2018 yang akan dirilis pada Senin, 4 Juni 2018. IHSG melemah 0,46 persen ke level 5.983,6 di tengah hijaunya mayoritas bursa Asia Pasifik dan Eropa.



"Kekhawatiran risiko politik di Italia terlihat mereda, sementara kenaikan suku bunga BI telah diantisipasi oleh investor domestik," tambah dia.



Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup lebih tinggi pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB) karena sentimen investor terangkat oleh laporan pekerjaan yang kuat.



Meski demikian, tetap ada kewaspadaan sejalan dengan memanasnya tensi geopolitik mengenai pemberlakuan tarif impor oleh administrasi Trump. Total payroll pekerja nonpertanian AS meningkat 223 ribu pada Mei, jauh lebih tinggi dari perkiraan ekonom yang hanya sebesar 188 ribu dengan tingkat pengangguran turun tipis menjadi 3,8 persen, sesuai dengan rilis dari Departemen Tenaga Kerja AS.



Tingkat ketenagakerjaan terus meningkat di beberapa industri, termasuk perdagangan ritel, perawatan kesehatan, dan konstruksi.









(AHL)