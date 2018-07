BNI Catat Laba Bersih Semester I-2018 Tumbuh 16 %

Jakarta: PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK mencatat pertumbuhan laba bersih pada semester I-2018 mencapai 16 persen atau Rp7,44 triliun. Angka tersebut lebih meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya pada 2017 tercatat Rp6,14 triliun. Peningkatan tersebut didorong oleh kuatnya pertumbuhan Pendapatan Bunga Bersih (NII), disertai perbaikan kualitas aset.



Direktur Ritel Tambok P Setyawati menjelaskan pertumbuhan laba bersih jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan laba bersih di industri perbankan nasional yang per April 2018 baru mencapai 6,3 persen.

"Laba bersih ditopang NII yang meningkat dari Rp15,40 triliun pada Semester I 2017, menjadi Rp17, 45 triliun pada 2018, tumbuh 13,3 persen lebih cepat dibandingkan pertumbuhan NII di industri perbankan yang hanya mencapai 3,4 persen April 2018," ujarnya dalam Konferensi Pers, di Gedung BNI 46, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Juli 2018.



Ia menambahkan, pertumbuhan laba bersih tentunya di topang pendapat non bunga, yang telah tumbuh 9,1 persen year on year (yoy), pada semester I 2018 sebesar Rp5,08 triliun. Angka tersebut lebih meningkat dengan tahun sebelumnya mencapai Rp4,65 triliun.



"Pendapatan nonbunga pada semester I-2018 didorong oleh peningkatan kontribusi fee dari segmen business banking," tambahnya.



Selain itu, pendapatan nonbunga antara lain fee dari trade finance yang tumbuh 8,7 persen secara yoy dan fee dari bank generasi yang tumbuh 14,3 persen secara yoy, sedangkan sisanya dari pertumbuhan bisnis consumer dan retail, antara lain fee pengolahan rekening yang tumbuh 8,6 persen yoy dan fee dari bisnis kartu yang tumbuh 7,1 persen yoy.



"Dengan adanya peningkatan net interest income dan non interest income, perbaikan kualitas aset, serta upaya efisiensi Opex yang telah dilakukan, BNI mampu menumbuhkan tingkat laba bersih hingga 16,0 persen yoy. Peningkatan profitabilitas ini mendorong perbaikan return on equity (ROE) dari 15,6 persen menjadi 16,5 persen," tuturnya.



Sementara, untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) BNI mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,5 persen didominasi oleh dana murah (CASA) yang komposisi mencapai 63,8 persen dari total dana yang terhimpun.



Tambok meyakini, ruang bagi pihaknya menyalurkan kredit pun masih terbuka lebar, hal itu ditandai dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) yang mencapai 87,3 persen pada semester I-2018. "Seluruh kondisi itu memberikan keyakinan bahwa kami memiliki likuiditas yang baik dan ruang yang cukup untuk melanjutkan ekspansi kredit pada semester II tahun ini," pungkasnya.





