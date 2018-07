Imbal Hasil Obligasi Diperkirakan Naik ke 7,80%

Jakarta: Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) diperkirakan bergerak menguat didorong oleh kemungkinan pelemahan nilai tukar rupiah dan naiknya imbal hasil treasury AS. Ada harapan agar pelemahan nilai tukar rupiah lebih terbatas sejalan dengan membaiknya indikator perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.



"Imbal hasil SUN 10 tahun kemungkinan bergerak di rentang 7,73-7,80 persen," ungkap Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018.

Sementara itu, imbal hasil treasury AS jangka menengah (10 tahun) dan panjang di AS (30 tahun) masing-masing naik sebanyak satu bps ke level 2,88 persen dan 2,99 persen. Hal tersebut masih didorong oleh hawkish-nya pernyataan Ketua the Fed Jerome Powell di hadapan Senat AS semalam.



"Kondisi itu mendorong ekspektasi investor bahwa the Fed tetap akan menaikkan suku bunga empat kali tahun ini," ungkap Ahmad Mikail.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 79,40 poin atau 0,32 persen menjadi berakhir di 25.199,29 poin. Indeks S&P 500 meningkat 6,07 poin atau 0,22 persen menjadi ditutup di 2.815,62 poin. Sementara itu, Indeks Komposit Nasdaq turun 0,67 poin atau 0,01 persen menjadi berakhir di 7.854,44 poin.



Pembangunan dan izin mendirikan bangunan rumah baru AS jatuh pada Juni ke laju paling lambat dalam sembilan bulan, karena suku bunga kredit pemilikan rumah (hipotek) yang lebih tinggi dan biaya yang meningkat untuk tenaga kerja dan material, memberikan tekanan pada pasar perumahan, menurut Departemen Perdagangan.



Sedangkan rumah-rumah yang baru dibangun anjlok 12,3 persen ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman 1,173 juta unit bulan lalu, sementara izin membangun turun 2,2 persen ke tingkat 1,273 juta unit.









(ABD)