Rupiah Pagi Akhir Pekan Tertekan ke Rp14.439/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir pekan terlihat tertekan dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.416 per USD. Adapun USD menguat terhadap mata uang utama lainnya karena investor mempertimbangkan beberapa laporan ekonomi positif.



Mengutip Bloomberg, Jumat, 10 Agustus 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka melemah ke Rp14.439 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.438 hingga Rp14.439 per USD dengan year to date return di 6,35 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.219 per USD.

Sementara itu, indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya naik sebanyak 0,47 persen menjadi 95,505 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1541 dari USD1,1618 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2845 dari USD1,2892 pada sesi sebelumnya.







Adapun dolar Australia merosot ke USD0,7384 dibandingkan dengan USD0,7438. Sedangkan USD dibeli 111,02 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 110,97 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9930 franc Swiss dari 0,9929 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3037 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3010 dolar Kanada.



Dalam pekan yang berakhir 4 Agustus 2018, angka pendahuluan untuk klaim awal pengangguran yang disesuaikan secara musiman turun 6.000 dari tingkat direvisi minggu sebelumnya menjadi 213 ribu, di bawah konsensus pasar, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan. Rata-rata pergerakan empat minggu mencapai 214.250, turun 500 dari rata-rata direvisi minggu sebelumnya.



Sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average turun 74,52 poin atau 0,29 persen menjadi ditutup di 25.509,23 poin. Indeks S&P 500 berkurang 4,12 poin atau 0,14 persen menjadi berakhir di 2.853,58 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup meningkat 3,46 poin atau 0,04 persen menjadi 7.891,78 poin.









(ABD)