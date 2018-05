Analis Perkirakan Rupiah Menguat ke Rp14.000/USD

Jakarta: Dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan bergerak semakin kuat di sekitar level 94,25-94,75 terhadap beberapa mata uang utama dunia terutama euro. Kondisi itu juga terjadi seiring ketidakpastian politik di Eropa terutama di Italia setelah terpilihnya partai populis five star movement dan partai liga.



Selain itu, Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail mengatakan, berita mengenai akan dinaikkannya produksi minyak oleh Rusia dan Arab Saudi diyakini semakin memperkuat USD dan melemahkan harga minyak. Kemudian, tekanan naiknya imbal hasil treasury AS semakin mereda seiring dovish-nya pandangan the Fed usai keluarnya notulensi rapat FOMC di Mei.

"Rupiah diperkirakan menguat terhadap USD seiring melemahnya imbal hasil treasury AS tersebut dan kemungkinan dinaikannya tingkat suku bunga dalam negeri lebih cepat di akhir Mei. Rupiah kemungkinan menguat kembali ke level Rp14.000 sampai dengan Rp14.100 per USD," kata Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Senin, 28 Mei 2018.



Sedangkan imbal hasil treasury AS jangka menengah (10 tahun) dan panjang di AS (30 tahun) pada Sabtu kemarin turun masing-masing sebanyak tujuh dan llima bps level 2,93 persen dan 3,09 persen. Analis melihat tekanan terhadap inflasi di AS akan cukup rendah di April seiring kemungkinan turunnya harga minyak dan lemahnya pertumbuhan upah di AS.



Harga minyak WTI dan gas kemarin masing-masing turun tajam. Harga minyak turun sebesar –1,16 persen (USD67,70 per barel) dan harga gas -0,27 persen (2,93/MMBtu) didorong berita yang menyatakan bahwa Rusia dan Saudi akan mulai menaikan produksi minyak.



"Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) diperkirakan bergerak turun seiring melemahnya tekanan dari imbal hasil treasury AS serta kemungkinan menguatnya rupiah hari ini. Imbal hasil SUN 10 tahun diperkirakan bergerak di rentang 7,30-7,40 persen," pungkasnya.









(ABD)