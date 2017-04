Rupiah Pagi Dibuka Menguat ke Rp13.280/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada hari kedua di pekan ini terpantau menguat dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di Rp13.286 per USD. Adapun nilai tukar rupiah akhirnya mampu bergerak di level Rp13.200 per USD dan diperkirakan akan terus menguat.



Mengutip Bloomberg, Selasa 11 April 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka di posisi Rp13.280 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.270 per USD hingga Rp13.288 per USD dengan year to date return di minus 1,39 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.262 per USD.

Sementara itu, Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, di pembukaan Senin, nilai tukar rupiah sempat tertekan tetapi akhirnya menguat tajam jelang penutupan. Sejumlah sentimen positif terus berdatangan dan membuat gerak nilai tukar rupiah terus terjaga di zona hijau."Secara umum kenaikan harga komoditas dan aliran dana asing ke instrumen keuangan masih menjadi penopang utama rupiah," kata Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.Di sisi lain, harga minyak dunia melanjutkan penguatan dan isu geopolitik mendominasi. Harga minyak lanjutkan penguatan. Bukan hanya karena serangan Amerika Serikat (AS) ke Suriah, tetapi kembali ditutupnya ladang minyak di Libia menjadi alasan."Secara umum safe haven masih menjadi incaran terlihat dari emas dan UST yang menguat walaupun dolar index terkoreksi akibat penguatan euro menyusul kembali naiknya Sentix Investor Sentiment Zona Euro," pungkas Rangga.(ABD)