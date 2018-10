Gerak Rupiah Diperkirakan Rebound

Jakarta: Depresiasi nilai tukar mata uang rupiah hari ini diperkirakan akan sedikit mereda. Rupiah diprediksi bakal mengalami jeda pelemahan dan bergerak rebound.



Senior Analyst CSA Research Reza Priyambada memprediksi gerak rupiah hari ini akan berada di rentang Rp15.169 sampai Rp15.182 per dolar Amerika Serikat (USD). Pemicunya adalah laju USD yang mengalami perlambatan.

"Pergerakan USD pun terlihat melambat setelah dirilisnya angka pertumbuhan gaji (nonfarm payrolls) AS yang naik di bawah ekspektasi," jelas Reza dalam riset hariannya, Senin 8 Oktober 2018.



Menurutnya, posisi rupiah saat ini berada di area oversold. Hal tersebut akan membuat pelemahan mata uang Garuda menjadi terbatas.



"Pelemahan menjadi terbatas mengingat pergerakan rupiah yang telah berada di area oversold-nya. Diharapkan rilis pertumbuhan gaji dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah," kata Reza.



Reza menambahkan, belum adanya sentimen positif dari dalam negeri membuat rupiah hanya menguat tipis pada perdagangan akhir pekan lalu. Banyak pelaku pasar justru mengambil posisi USD lantaran khawatir dengan meningkatnya nilai mata uang safe heaven tersebut.



Selain itu, penguatan tipis rupiah juga dipicu kenaikan harga minyak mentah dunia dan penurunan cadangan devisa.



Pada perdagangan akhir pekan lalu pergerakan nilai tukar rupiah terhadap USD menguat tipis. Mengutip data Bloomberg, Jumat, 5 Oktober 2018, rupiah diperdagangkan menguat ke Rp15.183 per USD dibandingkan perdagangan pagi di Rp15.183 per USD.



Sementara mengutip data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp15.180 per USD. Rupiah menguat hingga 20 poin atau setara 0,13 persen. Sedangkan melihat data kurs tengah Bank Indonesia, Jisdor, rupiah berada di Rp15.182 per USD.





(Des)