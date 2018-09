Rupiah Akhir Pekan Diperkirakan Meredup ke Rp14.950/USD

Jakarta: Dolar indeks diperkirakan menguat ke level 94,8-95,0 terhadap beberapa mata uang kuat utama dunia lainya terutama euro. Pelemahan euor didorong ole ketidakpastian politik di Italia terkait kebijakan defisit fiskal yang akan diambil oleh Italia.



Selain itu, Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail mengatakan, kenaikan tingkat suku bunga oleh the Fed kemarin berhasil mendorong penguatan USD. Tidak ditampik, perekonomian Amerika Serikat (AS) berada di jalur yang kuat sehingga memperkuat posisi the Fed untuk mantap menaikkan suku bunga acuan.

"Rupiah kemungkinan melemah akibat penguatan USD tersebut. Rupiah kemungkinan bergerak melemah di level Rp14.910 sampai dengan Rp14.950 per USD," ungkap Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat, 28 September 2018.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 54,65 poin atau 0,21 persen menjadi 26.439,93. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 8,03 poin atau 0,28 persen menjadi 2.914,00. Indeks Nasdaq Composite naik 51,60 poin, atau 0,65 persen, menjadi 8.041,97.



The Fed pada Rabu waktu setempat menaikkan suku bunga jangka pendek sebesar seperempat poin persentase, kenaikan suku bunga ketiga tahun ini dan langkah kedelapan sejak akhir 2015. Kenaikan suku bunga acuan dilakukan the Fed sejalan dengan kian kuatnya perekonomian Amerika Serikat.



"Mengingat kondisi pasar kerja dan inflasi yang direalisasikan dan diharapkan, Komite Pasar Terbuka (Federal Open Market) memutuskan untuk menaikkan kisaran target untuk tingkat dana federal," kata bank sentral dalam sebuah pernyataan setelah mengakhiri pertemuan dua hari.



The Fed mengatakan pasar tenaga kerja AS telah terus menguat dan kegiatan ekonomi telah meningkat pada tingkat yang kuat, dengan belanja rumah tangga dan investasi tetap tumbuh secara kuat. Bahkan, the Fed menilai inflasi inti untuk barang-barang selain makanan dan energi tetap dekat dengan target bank sentral sebesar dua persen.





(ABD)