Agus Martowardojo Meninggalkan 'Warisan' Rupiah di Rp14.200/USD

Jakarta: Periode kepemimpinan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo telah meninggalkan "kesan" tersendiri bagi Komisi XI DPR. Salah satunya adalah melemahnya mata uang rupiah yang sempat menyentuh angka Rp14.200 per USD.



Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menjelaskan kebijakan moneter belum mempunyai dampak kuat dalam mendorong kesejahteraan rakyat yang membuat mata uang terus melemah.

"Alhamdulillah Pak Agus mewarisi, memberi legacy kepada kita nilai tukar rupiah mencapai Rp14.200 per USD dan ini akan dicatat oleh bangsa dan negara kita," ujarnya saat rapat kerja BI dan DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Mei 2018.



Ia menilai ada selisih Rp4.200 per USD jika dibandingkan saat awal Agus menjabat sebagai Gubernur BI hingga sekarang. Pihaknya pun mempertanyakan apakah BI akan melakukan redenominasi atau menjalankan strategi lain melalui mekanisme yang ada.



Dia menjelaskan sebagai akibat dari kejatuhan mata uang rupiah maka cadangan devisa berkurang USD7,2 juta untuk mengatasi gejolak mata uang dalam dalam sebulan. "Ini menjadi catatan kita semua," tambahnya.



Ia pun menilai sampai saat ini kebijakan moneter belum dapat membangun kredibilitas serta akuntabilitas. "Review panjang saya ini menjadi bahan refleksi bagaimana mengelola BI kedepannya," tutupnya.









(SAW)