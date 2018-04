Berada di Rp13.895/USD, Rupiah Naik 26 Poin

Jakarta: Mata uang rupiah naik pada penutupan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah berusaha menjauhi level Rp14.000 per USD pada penutupan perdagangan hari ini.



Bloomberg, Kamis, 26 April 2018 mencatat mata uang rupiah naik 24 poin dengan berada pada Rp13.897 per USD. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah naik 20 poin dengan berada pada Rp13.895 per USD. Bank Indonesia melansir mata uang rupiah melemah 42 poin dengan berada pada Rp13.930 per USD.

Samuel Sekuritas Indonesia sebelumnya memprediksikan dolar AS melemah setelah terjadi ketidakpastian kebijakan pemotongan pajak Trump meningkat. Namun penurunan rilis defisit neraca berjalan terhadap PDB mengalami penurunan dari 1,9 pesen di kuartal II-2017 menjadi 1,65 persen di kuartal III-2017 pada Jumat kemarin .



Samuel mengatakan efek rilis data tersebut diperkirakan terbatas mengangkat rupiah seiring ketidakpastian yang cukup tinggi di pasar obligasi global setelah Senat dari partai Republik yang akan menyetujui rencana pemotongan pajak tersebut tahun depan.





