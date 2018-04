Telkom Cetak Laba Bersih Rp22,1 Triliun Sepanjang 2017

Jakarta: PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) membukukan kinerja yang cukup memuaskan sepanjang 2017. Perseroan berhasil meraih pendapatan usaha sebesar Rp128,3 triliun atau tumbuh sebesar 10,2 persen dibandingkan pada 2016.



Sementara itu, EBITDA tumbuh 8,6 persen menjadi Rp64,6 triliun dan laba bersih naik 14,4 persen menjadi Rp22,1 triliun. Dari sisi profitabilitas, margin laba bersih meningkat 0,7 persen menjadi 17,3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas dapat terjaga dengan baik.

"Performansi keuangan yang baik tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan untuk terus tumbuh di tengah persaingan industri telekomunikasi Indonesia yang semakin ketat," ujar Direktur Utama Telkom Alex J Sinaga saat rapat umum pemegang saham (RUPS) di Hotel Four Season, Jakarta, Jumat, 27 April 2018.



Alex menjelaskan pertumbuhan pendapatan perseroan masih didorong oleh kontribusi pendapatan dari segmen data, internet & IT service yang tumbuh sebesar 28,7 persen dengan kontribusi sebesar 43,2 persen dari total pendapatan.



Pertumbuhan ini seiring dengan semakin tingginya pengguna smartphone, pelanggan IndiHome yang terus bertambah, dan meningkatkan layanan ICT Solution untuk pelanggan korporasi.



"Kontribusi pendapatan data, internet & IT service yang semakin besar menunjukkan perseroan sudah berjalan pada jalur yang tepat untuk menjadi Digital Telecommunication Company," kata Alex.



Sedangkan untuk beban operasional dan pemeliharaan meningkat sebesar 17,1 persen seiring dengan pembangunan infrastruktur broadband meliputi backbone, mobile, dan fixedline yang semakin agresif.



Pada bisnis fixedline, lanjut Alex, Telkom terus mengembangkan layanan fixed broadband IndiHome yang telah menunjukkan hasil positif. Pada akhir 2017 pelanggan IndiHome mencapai hampir tiga juta pelanggan atau tumbuh sebesar 82,6 persen dari tahun sebelumnya.



Sementara dari sisi pendapatan sepanjang 2017, IndiHome mencatatkan pendapatan sebesar Rp8,2 triliun atau tumbuh 48,1 persen dibanding pada 2016. "Pertumbuhan bisnis IndiHome tersebut diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan Perseroan di masa mendatang," ucapnya.





