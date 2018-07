Rupiah Pagi Menguat ke Rp14.135/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi terlihat menguat dibandingkan dengan penutupan sore di hari sebelumnya. Penguatan terjadi seiring dengan intervensi yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dan jelang pertemuan Federal Reserve AS yang membuat USD tertekan.



Mengutip data Yahoo Finance, Rabu, 4 Juli 2018, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp14.135 per USD. Sedangkan pada perdagangan sore di hari sebelumnya, nilai tukar rupiah ditutup di level Rp14.400 per USD.

Sementara itu, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1662 dari USD1,1609 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,3198 dari USD1,3122. Dolar Australia turun menjadi USD0,7387 dari USD0,7402.







Sedangkan USD dibeli 110,61 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 110,88 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9922 franc Swiss dibandingkan dengan posisi 0,9948 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3137 dolar Kanada dari 1,3142 dolar Kanada.



Bank sentral AS akan menerbitkan risalah untuk pertemuan Juni pada Kamis waktu setempat. Para investor akan melihat lebih cermat untuk mengkaji apakah the Fed berada di jalur untuk dua kenaikan suku bunga lagi pada sisa waktu tahun ini.



Di sisi ekonomi, pesanan baru untuk barang-barang manufaktur pada Mei meningkat USD1,8 miliar atau 0,4 persen menjadi USD498,2 miliar di tengah permintaan yang kuat untuk mesin, Departemen Perdagangan AS melaporkan.









(ABD)