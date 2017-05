Rupiah Melemah 24 Poin

Metrotvnews.com, Jakarta: Mata uang rupiah melemah pada perdagangan hari ini. Pelemahan rupiah karena banyaknya sentimen negatif dari global.



Bloomberg, Rabu 17 Mei 2017, mencatat mata uang rupiah ditutup berada pada Rp13.324 per USD atau melemah sebanyak 24 poin atau 0,18 persen.

Sementara Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah sebanyak 25 poin atau 0,18 persen dengan berada pada Rp13.320 per USD.Bank Indonesia (BI) juga mencatat adanya pelemahan nilai tukar rupiah. BI mencatat mata uang rupiah melemah delapan poin dengan berada pada Rp13.306 per USD.Sebelumnya Analis Senior dari Binaartha Sekuritas Reza Priyambada memprediksi mata uang rupiah akan bergerak di zona hijau.Pada hari ini, dia memprediksi mata uang rupiah akan bergerak di kisaran support Rp13.313 per USD, sedangkan posisi resisten berada di Rp13.279 per USD.Sepanjang perdagangan kemarin, menurut Reza, mata uang Garuda terbantukan oleh pergerakan nilai euro. Penguatan euro dikarenakan pasca prosesi pengukuhan Emmanuel Macron sebagai Presiden Prancis.Namun dia mengatakan masih ada sentimen negatif yang membayangi USD. Sentimen negatif itu, datang dari kekhawatiran langkah Presiden AS Donald Trump yang mengungkapkan informasi rahasia kepada Menlu Rusia mengenai operasi militer terhadap negara-negara Muslim.(SAW)