Jakarta: Bursa Amerika Serikat (AS) menguat tipis didorong oleh peningkatan saham sektor energi. Sementara saham Facebook turun 2,6 persen merespons pertanyaan dari Komisi Perdagangan Federal AS tentang bagaimana data pribadi penggunanya digunakan oleh konsultan politik yang dipekerjakan oleh tim kampanye Presiden AS Donald Trump.



"Hal ini dapat menjadi sentimen berkelanjutan untuk pasar. Sementara saat ini investor masih menuggu kenaikan suku bunga acuan AS pada akhir pertemuan dua hari Federal Reserve," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 21 Maret 2018.

Penguatan harga minyak, didorong oleh ketegangan di Timur Tengah dan kemungkinan penurunan lebih lanjut pada produksi minyak mentah Venezuela. Sementara American Petroleum Institute melaporkan persediaan minyak mentah AS jatuh 2,74 juta barel pekan lalu, merupakan penurunan terbesar sejak awal Januari.



Dari domestik, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,7 persen dengan dana asing tercatat net sell Rp935,5 miliar di pasar regular. IHSG cenderung sideways hari ini. EIDO ditutup datar dengan pergerakan nilai tukar rupiah di rentang Rp13.730 hingga Rp13.770 per USD.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 116,36 poin atau 0,47 persen, menjadi ditutup di 24.727,27 poin. Indeks S&P 500 meningkat 4,02 poin atau 0,15 persen, menjadi berakhir di 2.716,94 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup bertambah 20,06 poin atau 0,27 persen, menjadi 7.364,30 poin.



The Fed dijadwalkan akan mengumumkan keputusan kenaikan suku bunganya pada Rabu waktu setempat atau Kamis 22 Maret waktu Indonesia. Ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga pada Maret mencapai 94,4 persen hingga Selasa sore, menurut alat FedWatch CME Group.





(ABD)