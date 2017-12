Rupiah Dibuka Melemah ke Rp13.584/USD

Jakarta: Pergerakan rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini terpantau melemah tipis. Namun demikian tak beberapa lama berbalik menguat.



Melansir Bloomberg, Rabu, 20 Desember 2017, rupiah dibuka ke posisi Rp13.584 per USD. Tak beberapa lama kemudian rupiah menguat ke Rp13.578 per USD atau naik dua poin setara 0,01 persen.

Rentang gerak rupiah pada perdagangan pagi ini berada di Rp13.577-Rp13.584 per USD dengan year to date (ytd) return sebesar 0,76 persen.



Sementara itu, berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di level Rp13.577 per USD. Rupiah terpantau menguat dua poin atau setara 0,01 persen.



Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail dalam hasil risetnya mengatakan nilai tukar rupiah terhadap USD akan bergerak sideways (datar) setelah beberapa hari terakhir melemah terhadap dolar AS.



"Kemungkinan rupiah masih akan bergerak di level Rp13.575 per USD sampai Rp13.600 per USD," ujar Ahmad Mikail dalam hasil risetnya, Rabu, 20 Desember 2017.



Dia mengungkapkan kebutuhan dolar AS yang besar jelang akhir tahun serta minimnya sentimen positif dari dalam negeri membatasi gerak rupiah.





(AHL)