Tertekan, Rupiah Tembus Rp13.600/USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) kembali tertekan pada perdagangan pagi.



Mengutip Bloomberg, Kamis, 8 Februari 2017, rupiah melemah ke level Rp13.603 per USD. Rupiah terpantau merosot hingga 48 poin atau setara 0,35 persen.

Adapun pada bel pembukaan perdagangan posisi rupiah sudah terjungkal di Rp13.595 per USD dibandingkan pergerakan sebelumnya yang berada di Rp13.555 per USD.



Adapun rentang gerak rupiah pada pagi ini berada di posisi Rp13.584-Rp13.612 per USD dengan year to date (ytd) return tercatat sebesar 0,0 persen.



Sementara itu berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di level Rp13.598 per USD. Rupiah terpantau melemah hingga 48 poin atau setara 0,35 persen.



Hasil riset analis Samuel Sekuritas mengatakan indeks dolar kemungkinan bergerak menguat terhadap beberapa mata uang kuat dunia lainnya seiring naiknya yield obligasi pemerintah AS pasca disahkannya anggaran defisit pemerintah AS yang naik USD300 miliar dan berada di atas perkiraan para analis.



"Kenaikan yield obligasi AS tersebut berpotensi mendorong penguatan rupiah terhadap sejumlah mata uang kuat dunia lain," tutur analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail dalam risetnya, Kamis, 8 Februari 2018.



Dia memprediksikan rupiah bergerak datar seiring dengan sentimen positif naiknya cadangan devisa. Namun sentimen positif tersebut diimbangi sentimen negatif oleh naiknya yield obligasi AS yang kemungkinan dapat menekan rupiah hari ini.



"Rupiah di pasar spot diperkirakan bergerak di rentang Rp13.570 per USD-Rp13.610 per USD," pungkasnya.





(AHL)