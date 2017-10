Makin Lemah, Rupiah Tembus Level Rp13.519/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerak rupiah kembali tertekan. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) diperdagangkan di level Rp13.500-an per USD.



Mengutip data Bloomberg, Jumat 6 Oktober 2017, rupiah diperdagangkan lemah di level Rp13.519 per USD. Gerak rupiah turun hingga mencapai 55 poin atau setara 0,41 persen.

Pada pembukaan perdagangan pagi tadi, rupiah sudah dibuka melemah ke level Rp13.485 per USD. Adapun rentang gerak rupiah sepanjang hari ini berada di Rp13.469-Rp13.521 per USD.



Sementara itu, untuk year to date (ytd) return rupiah tercatat sebesar 0,34 persen hingga perdagangan sore ini.



Adapun berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di level Rp13.503 per USD atau melemah hingga mencapai 50 poin, setara 0,37 persen.



Sedangkan berdasarkan data kurs tengah Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) USD terhadap rupiah, diperdagangkan di posisi Rp13.485 per USD.



Sebelumnya, Analis Senior PT Binaartha Sekuritas, Reza Priyambada‎, dalam riset hariannya mengatakan jika penguatan rupiah akan kembali diuji ketahanannya. Oleh karena itu, investor disarankan tetap mewaspadai berbagai sentimen yang dapat membuat pergerakan rupiah kembali variatif.



"Rupiah ‎diperkirakan akan bergerak di kisaran support Rp13.495 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp13.446 per USD," sebut Reza.



‎Meski pergerakan USD kembali mengalami kenaikan, dia mengaku, tidak menghalangi rupiah untuk dapat bergerak positif. Kenaikan USD seiring dengan kembali optimisnya pelaku pasar terhadap perbaikan yang ada di ekonomi Amerika Serikat (AS).





