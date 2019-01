Rencana IPO Kerek Saham CLAY

Jakarta: Gerak saham PT Citra Putra Realty Tbk mengalami lonjakan yang signifikan pada perdagangan Rabu, 22 Januari 2019.



Saham berkode CLAY itu melonjak 25 persen ke posisi Rp595 per saham dari penutupan sebelumnya Rp476 per saham.

Analis Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christoper mengatakan indikasi kenaikan saham yang signifikan tersebut lantaran perusahaan yang sudah melakukan penwaran saham perdana atau initial public offering (IPO) di awal 2019.



"Itu (kenaikannya) karena efek baru IPO saja. Lain dari itu tidak ada," kata Dennies kepada Medcom.id, di Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019.



Emiten penyedia jasa perhotelan ini melepas 520 juta saham atau setara 20,23 persen modal disetor dan ditempatkan. Harga yang ditetapkan saat IPO sebesar Rp180 per saham. Dari aksi tersebut CLAY berharap meraup dana Rp93,6 miliar. Hasil dana dari IPO akan digunakan untuk pembelian lahan di Pontianak.



Direktur Utama Citra Putra Realty Yudha Bhakti sebelumnya menyatakan PT Lotus Andalan Sekuritas dan PT OSO Sekuritas Indonesia ditunjuk sebagai joint lead underwriter. Citra Putra Realty yang didirikan pada 2009 ini merupakan pemilik hotel bintang lima The Stones Autograph Collection di Kuta Bali serta hotel bintang dua The Clay di Sudirman Jakarta.





