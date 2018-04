Sentimen Global Positif Buat IHSG Berpeluang Perkasa

Jakarta: Bursa Amerika Serikat (AS) ditutup menguat setelah laporan kinerja Netflix dan United Health pada kuartal I-2018 yang di atas estimasi. Saat ini, fokus tertuju pada rilisnya musim laporan keuangan dan pasar mengestimasikan laba emiten S&P menguat 18,6 persen di kuartal pertama tahun ini yang merupakan kenaikan terbesar dalam tujuh tahun terkahir.



"Sementara data pembangunan rumah AS meningkat lebih dari yang diperkirakan pada Maret 2018 menjadi pertanda baik bagi perekonomian," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 18 April 2018.

Harga minyak mentah menguat tipis, merespons adanya permintaan yang cenderung naik. Serta, optimisme kesepakatan OPEC di tengah-tengah komentar dari Kuwait bahwa produsen akan membahas untuk memperpanjang kesepakatan mereka guna mengurangi output hingga 2019.







"Hari ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang menguat mengikuti penguatan global. Rilisnya laporan kinerja kuartal I-2018 menjadi fokus utama saat ini. EIDO ditutup datar dengan pergerakan rupiah di rentang Rp13.730 sampai Rp13.770 per USD," sebut Samuel Research Team.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 213,59 poin atau 0,87 persen ditutup di 24.786,63. Indeks S&P 500 bertambah 28,55 poin atau 1,07 persen, berakhir di 2.706,39 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup naik 124,81 poin atau 1,74 persen, menjadi 7.281,10 poin.



Saham Netflix melonjak 9,19 persen menjadi USD336,06 per saham, setelah penyedia video streaming tersebut melaporkan pertumbuhan pelanggan yang lebih tinggi dari perkiraan. Saham UnitedHealth Group melonjak 3,57 persen menjadi USD238,55 per saham, setelah perusahaan menyampaikan laba dan pendapatan kuartalan yang keduanya mengalahkan konsensus pasar.









(ABD)