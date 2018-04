Rupiah Anjlok ke Rp13.893/USD

Jakarta: Pergerakan mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di penutupan perdagangan sore ini terpantau melemah tajam.



Bloomberg, Jumat, 20 April 2018, mencatat rupiah melemah tajam ke level Rp13.893 per USD dibandingkan pembukaan perdagangan pagi yang berada di Rp13.795 per USD. Rupiah terpantau melemah hingga mencapai 108 poin atau setara 0,78 persen.

Adapun rentang gerak rupiah pada perdagangan sore ini berada di level Rp13.768-Rp13.901 per USD. Sementara itu year to date return (ytd) tercatat sebesar 2,21 persen.



Sementara itu berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan melemah di level Rp13.875 per USD, yang mencapai sembilan poin atau setara 97poin atau setara 0,70 persen.



Sedangkan kurs tengah Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) memperdagangkan rupiah di level Rp13.804 per USD.



Analis PT Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada sebelumnya mengatakan dengan adanya perkiraan yang melemah kembali,‎ maka rupiah diproyeksikan akan bergerak di kisaran support Rp13.785 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp13.772 per USD.



"Tetap cermati dan waspada terhadap sentimen yang membuat rupiah kembali tertahan kenaikannya, yang akhirnya tidak mengarah ke zona hijau," tutur dia, dalam keterangan risetnya, Jumat, 20 April 2018.‎



Menurut Reza, perkiraan akan kenaikan suku bunga AS membuat pergerakan imbal hasi obligasi AS juga turut mengalami kenaikan. Akhirnya, pergerakan USD pun ikut terkerek.



Di sisi lain, bilang dia, sejumlah rilis data-data ekonomi AS kian membaik, sehingga turut memberikan sentimen positif pada USD. Lalu, berkurangnya permintaan terhadap euro dan yen Jepang juga turut membuat USD terapresiasi. "Imbasnya, membuat laju Rupiah kembali dalam pelemahannya," ucap Reza.





