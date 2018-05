Mata Uang Rupiah Menjauhi Level Rp14.200/USD

Jakarta: Mata uang rupiah naik pada penutupan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah berusaha menjauhi level Rp14.200 per USD meskipun indeks dolar berhasil naik.



Bloomberg, Selasa, 22 Mei 2018 mencatat mata uang rupiah naik 48 poin atau 0,34 persen dengan berada pada Rp14.142 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah naik 45 poin dengan berada pada Rp14.133 per USD. Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah berada di Rp14.178 per USD.

Samuel Sekuritas sebelumnya memperkirakan indeks dolar bergerak menguat di level 93-94 terhadap beberapa mata uang utama dunia setelah tensi perang dagang antara AS-Tiongkok berangsur-angsur melemah setelah Tiongkok sepakat untuk mengurangi ketidakseimbangan neraca perdagangan dengan AS.



Selain itu kuatnya data tenaga kerja di AS memberi sinyal The Fed akan menaikkan suku bunga di Juni. Penguatan indeks dolar diperkirakan akan semakin memperlemah posisi rupiah yang minim katalis positif dari dalam negeri.



"Seiring masih cukup kuatnya dolar serta usai kenaikan tingkat suku bunga acuan, Rupiah diperkirakan masih akan bergerak di level Rp14.150 per USD-Rp14.250," jelas dia.





(SAW)