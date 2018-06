Rupiah Menguat Rp14.086/USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terpantau menguat pada penutupan perdagangan hari ini kendati masih berada di level Rp14 ribu per USD.



Mengutip Bloomberg, Jumat, 22 Juni 2018, rupiah ditutup menguat ke level Rp14.086 per USD dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di Rp14.100 per USD. Pergerakan rupiah menguat 16 poin atau setara 0,11 persen.

Adapun rentang gerak perdagangan rupiah berada di level Rp14.064-Rp14.108 per USD. Sementara year to date tercatat sebesar 3,92 persen. Sementara rupiah berdasarkan data Yahoo Finance terpantau menguat hingga 21 poin atau setara 0,15 persen menjadi Rp14.075 per USD.



Sedangkan berdasarkan data kurs tengah Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.102 per USD.



Analis Senior Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada sebelumnya memprediksi mata uang rupiah masih rentan ke zona negatif lantaran pelaku pasar lebih memilih untuk memegang sejumlah mata uang yang dianggap paling aman atau safe haven. Meski demikian, diharapkan sejumlah sentimen positif bisa terus berdatangan dan memberi efek positif terhadap gerak nilai tukar rupiah.



"Dari dalam negeri tidak terlalu banyak berita negatif, terkecuali rencana Bank Indonesia (BI) yang berencana menaikkan tingkat suku bunga acuannya. Itu juga tampaknya belum memengaruhi rupiah," ungkap Reza dalam hasil risetnya.



Masih rentannya nilai tukar rupiah ke zona merah, tambahnya, membuat ‎nilai tukar Garuda diperkirakan bergerak di kisaran support Rp14.123 per USD, sedangkan resisten berada di Rp13.996 per USD.





(AHL)