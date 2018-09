Rupiah Merekah ke Rp14.840/USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan pagi ini terus menguat. Penguatan ini didukung dari melemahnya dolar Amerika Serikat (AS).



Mengutip Bloomberg, Kamis, 20 September 2018, rupiah dibuka ke level Rp14.845 per USD dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di posisi Rp14.875 per USD.

Gerak mata uang Garuda ini terus menguat hingga mencapai 35 poin atau setara 0,24 persen ke level Rp14.840 per USD. Sementara itu rentang gerak rupiah pada perdagangan pagi ini berada di posisi Rp14.820 per USD hingga Rp14.850 per USD.



Senada, mencatat data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp14.833 per USD. Rupiah menguat hingga mencapai 37 poin atau setara 0,25 persen dari pembukaan perdagangan di posisi Rp14.870 per USD.



Melansir Xinhua, Kamis, 20 September 2018, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,11 persen menjadi 94,5371.



Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1674 dolar dari 1,1666 dolar pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,3145 dolar dari 1,3138 dolar AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7265 dolar dari 0,7215 dolar.



Sementara dolar AS membeli 112,25 yen Jepang, lebih rendah dari 112,36 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9670 franc Swiss dari 0,9649 franc Swiss, dan jatuh ke 1,2917 dolar Kanada dari 1,2983 dolar Kanada.









(AHL)