Jakarta: Mata uang rupiah menguat tipis terhadap mata uang Paman Sam. Mata uang rupiah naik sedikit saat sentimen global mulai mereda dan usaha pemerintah untuk memperkuat mata uang rupiah.



Bloomberg, Selasa, 31 Juli 2018 mencatat mata uang rupiah naik satu poin dengan berada pada Rp14.414 per USD. Kemudian Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah delapan poin dengan berada pada Rp14.411 per USD. Lalu Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah melemah berada pada Rp14.413 per USD.

Indeks dolar diperkirakan melemah di sekitar level 94,0-94,50 terhadap beberapa mata uang utama dunia seperti euro, yen, dan poundsterling. Hasil rapat yang diadakan Bank of Japan (BOJ) yang dilangsungkan pada Selasa dan Rabu diperkirakan memberikan sebuah sinyal bahwa BoJ akan secara perlahan mengurangi stimulus moneternya terhadap pembelian obligasi pemerintah Jepang tahun ini.



Sentimen positif juga berlanjut bagi euro pasca hasil rapat ECB yang memberikan sinyal bahwa bank sentral Eropa tersebut akan mengurangi stimulus moneternya secara bertahap. Poundsterling juga diperkirakan menguat terhadap dolar dibantu kemungkinan dinaikkannya tingkat suku bunga oleh Bank of England (BoE) pada Kamis.



"Rupiah diperkirakan bergerak menguat hari ini jelang lelang SUN yang diperkirakan akan lebih baik dibandingkan lelang sukuk minggu lalu. Rupiah kemungkinan menguat ke level Rp14.390 per USD hingga Rp14.410 per USD," jelas analisa Samuel Sekuritas Indonesia.







