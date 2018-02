Rupiah Tembus Rp13.452/USD di Akhir Pekan

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terus tertekan hingga penutupan perdagangan sore ini.



Mata uang Garuda ini sempat dibuka menguat tipis ke posisi Rp13.407 per USD dibandingkan sebelumnya yang bertengger di Rp13.424 per USD.

Namun demikian, Bloomberg, Jumat, 2 Februari 2018, mencatat rupiah terus melemah ke Rp13.452 per USD. Rupiah melemah hingga 28 poin atau setara 0,21 persen.



Adapun rentang gerak rupiah sore ini berada di Rp13.407-Rp13.460 per USD. Sementara itu untuk year to date (ytd) return rupiah tercatat sebesar 0,80 persen.



Selain itu data Yahoo Finance juga mencatat mata uang rupiah melemah hingga mencapai 23 poin atau setara 0,17 persen ke Rp13.448 per USD. Sedangkan mengutip data kurs tengah Bank Indonesia (BI), mata uang Garuda ini diperdagangkan di level Rp13.428 per USD.









Dolar AS turun terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada perdagangan Kamis waktu setempat karena investor mencerna sejumlah data ekonomi.



Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,52 persen pada 88,667 pada akhir perdagangan.



Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,2516 dolar dari 1,2416 dolar pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik ke 1,4270 dolar dari 1,4184 dolar A.S. pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi 0,8040 dolar dari 0,8052 dolar.



Dolar A.S. membeli 109,37 yen Jepang, lebih tinggi dari 109,10 yen pada sesi sebelumnya. Dolar A.S. turun menjadi 0,9269 franc Swiss dari 0,9309 franc Swiss, dan turun ke 1,2267 dolar Kanada dari 1,2305 dolar Kanada.‎





