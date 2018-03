Bos BEI: Go-Jek Tanyakan Beberapa Hal Terkait IPO

‎Jakarta: PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek Indonesia)‎ ‎yang diwakili President dan Co-Founder Go-Jek Andre Sulistyo sudah menyambangi petinggi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait keinginannya melepas (IPO) di pasar modal Indonesia.



Pada saat pertemuan, Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengutarakan, Go-Jek menanyakan sejumlah hal terkait IPO. Semua pertanyaan yang dilontarkan oleh Go-Jek, menurut Tito sudah diakomodasi oleh bursa, seperti aturan listing bagi perusahaan yang rugi.

Perusahaan yang rugi, Tito menekankan, boleh IPO, asalkan sudah beroperasi lebih dari satu tahun. Selain itu, mereka juga bertanya terkait dokumen apa saja yang harus diserahkan oleh Go-Jek pada saat IPO. Tito menjelaskan Go-Jek juga harus memberikan gam‎baran proyeksi perusahaan selama lima tahun ke depan.



"Mereka (Go-Jek) pun bertanya, apakah mereka boleh memiliki dua jenis saham. Kami mengatakan itu boleh, ‎seperti BUMN punya golden share," ucap Tito ditemui di kantornya, Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Senin, 5 Maret 2018.



Go-Jek berkeinginan saham mereka tetap dimiliki penduduk Indonesia.Tito menitipkan pesan, agar perusahaan IPO tidak perlu menjadi besar saat melakukan IPO. "Tapi jadi besar karena IPO. Kami juga dorong startup lain untuk melantai di bursa," pungkas Tito.‎



Sebelumnya Andre menjelaskan, Go-Jek sangat tertarik untuk melepas saham di bursa. Karena, tujuan akhirnya, driver bisa memiliki saham perusahaan. "Actually tinggal waktu aja sih. (Kapannya) belum," jelas dia.



Go-Jek, lanjut dia, bukan hanya listing di Indonesia, tapi akan merambah ke luar negeri. Walaupun demikian, perusahaan akan mempelajari terlebih dahulu mekanismenya, agar bisa menjalankan dual listing.



"Belum tahu, karena yang jelas Indonesia makanya cari arahan buat make it happen. Kalau negara kedua mungkin yang lebih mengerti emerging market kaya apa. Karena market kan harus well educated. Tapi, kami tidak tahu mau ke negara mana (listing di luar negeri)," tutur dia.







