Pasar Modal Indonesia Bakal Dibayangi Empat Masalah

Jakarta: Kondisi pasar modal Indonesia tengah bergejolak saat ini. Hal itu diprediksi akan terus terjadi dan membayangi gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di sepanjang tahun ini.



Pernyataan itu disampaikan ‎Analis Forex Time Lukman Otunuga, ‎saat berbincang santai dengan media di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Maret 2018.

Hal pertama yang akan memengaruhi pasar modal yakni terkait kenaikan suku bunga bank sentral AS (The Fed) yang akan dikerek beberapa kali di tahun ini. "‎Itu akan mempengaruhi pergerakan indeks di tahun ini," jelas Lukman.



Masalah yang kedua, dia menuturkan, terkait perang dagang yang diprediksi akan terjadi pada saat ini. Dengan adanya perang dagang, ‎maka pelaku pasar cenderung tidak melakukan investasi yang berisiko tinggi.



"Mereka akan melihat investasi ke investasi itu punya risiko tinggi. Tapi, lebih rendah untuk investasi seperti di emas maupu‎n mata uang yen," terang dia.



‎Lalu, lanjut dia, masih tidak ada kepastian yang datang dari global seperti kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump maupun kejadian yang ada di Eropa.



"Eropa yang masih banyak politik, seperti kejadian di Britain Exit (Brexit). Trump dengan kebijakan yang banyak polemiknya juga memberikan banyak dampak ke rupiah," tutur Lukman.



‎Poin terakhir, dia menambahkan, adanya oversupply produksi minyak yang juga memberikan dampak buruk bagi negeri Garuda.



"Karena produksi minyak ini yang menentukan pasar. Maka akan memberikan pelemahan pada harga minyak dan akhirnya ke rupiah kita," ujar Lukman.











(SAW)