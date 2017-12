Sentimen Kenaikan Suku Bunga The Fed Bikin Rupiah Melemah 17 Poin

Jakarta: Mata uang rupiah melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Tekanan dari potensi kenaikan suku bunga the fed masih menjadi momok bagi pergerakan mata uang rupiah.



Bloomberg, Rabu, 13 Desember 2017, mencatat mata uang rupiah jatuh 17 poin atau 0,12 persen dengan berada pada Rp13.591 per USD.

Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 21 poin atau 0,15 persen dengan berada pada Rp13.588 per USD. Sementara Bank Indonesia (BI) merekam mata uang rupiah melemah 39 poin dengan berada pada Rp13.589 per USD.



Investor mengamati secara seksama pertemuan the Fed, dengan pernyataan kebijakan yang diperbarui yang akan dirilis setelah kesimpulan pertemuan pada Rabu. Setelah rilis tersebut, Ketua Fed Janet Yellen akan mengadakan konferensi pers terakhirnya sebagai kepala bank sentral.



Kepala Ekonom FTN Financial Chris Low mengatakan bahwa The Fed secara luas diperkirakan akan memberikan kenaikan suku bunga ketiga untuk 2017, namun investor ingin melihat bagaimana sinyal pelaku kebijakan mengenai 2018.



"Kami semua tahu Fed akan menaikkan suku bunga besok. Jika tidak, itu akan menjadi kejutan. Pertanyaan yang menarik adalah apakah mereka mengungkapkan sesuatu tentang langkah-langkah kebijakan masa depan," kata Chris.





