MUFG Bank Optimistis dengan Industri Perbankan Indonesia

Jakarta: Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) mencaplok 40 persen saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Secara tidak langsung, grup keuangan asal Jepang ini mendapat saham tambahan sebanyak 20,1 persen dari Asia Financial Indonesia Pte Ltd dan entitas terafiliasi lainnya.



Mengenai aksi akusisi ini MUFG Bank Regional Executive for Asia, Takayoshi Futae mengaku optimistis menanamkan modalnya di Indonesia. Bakan ia tak khawatir dengan gejolak di negara berkembang lantaran ketahanan industri perbankan Indonesia cukup kuat.

"Kita konsen melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan industri keuangan yang kuat. Sumber daya alam yang besar serta pemerintahan yang solid. Jadi kita berharap Indonesia bisa terus tumbuh dengan baik dan kita ingin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia," katanya saat berkunjung ke Metro Tv, Kedoya, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018.



Selain kuatnya pondasi ekonomi, MUFG Bank melihat potensi pasar yang besar dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperluas bisnis ke sektor auto industri.



"Kita berencana memperluas investasi di auto industri. Kita akan lakukan hal sama dengan Danamon, karena Danamon memiliki tim yang kuat, jadi kita menjadi perusahaan multinasional Jepang yang lebih baik," imbuh dia.



Di sisi lain, hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia juga telah terjalin sejak lama. Hal ini tercermin dari total investasi langsung Jepang yang mencapai USD5 miliar pada 2017. Negeri sakura ini berada pada nomor urut kedua negara dengan investasi tertinggi di Indonesia setelah Singapura.



"Indonesia punya populasi 270 juta jiwa dan ekonominya tumbuh 5 persen lebih dan memiliki banyak SDA dan kebanyakan hubungan bilateral Jepang dan Indonesia begitu penting," pungkas dia.





(SAW)