IHSG Berpeluang Naik Tipis

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) siap menguat sepanjang hari mengikuti gerak beberapa bursa saham regional yang pagi ini menguat.



"IHSG berpeluang menguat tipis hari ini, sejalan dengan pelemahan bursa Amerika Serikat (AS) serta EIDO semalam," ujar tim analis Samuel Sekuritas dalam hasil risetnya, Selasa, 16 Oktober 2018.

Selain itu laporan keuangan emiten di kuartal III-2018 akan mulai rilis beberapa waktu ke depan sehingga dapat mewarnai pergerakan IHSG ke depannya.



Pada pembukaan perdagangan Selasa pagi ini IHSG sempat menguat tipis ke 5.737. Namun demikian tak beberapa lama kemudian melemah tipis sebesar 5,721 poin atau setara 0,1 persen ke 5.721.



Tercatat volume perdagangan saham sebanyak 626,6 juta lembar senilai Rp403,7 miliar. Sebanyak 137 saham menguat, 103 saham melemah, dan 91 saham stagnan.



Sebelumnya bursa AS ditutup melemah pada perdagangan terakhirnya. Sentimen cenderung mixed antara ekspektasi kinerja emiten kuartal III-2018 yang cukup baik dan kekhawatiran kenaikan suku bunga dan perang dagang yang dapat berimbas pada penguatan dolar AS dan profitabilitas emiten.



Data penjualan ritel tercatat di bawah ekspektasi. Adapula sentimen negatif dari kasus kematian Khashoggi yang dapat mendorong AS mengenakan sanksi ke Saudi Arabia dan berpotensi menimbulkan ketegangan di kawasan itu serta meningkatkan harga minyak.





