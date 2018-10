Surplus Dagang tak Mampu Angkat Rupiah

Jakarta : Surplus dagang pada September yang rilis pada hari ini tak mampu mengangkat mata uang rupiah. Mata uang rupiah masih terus melemah pada penutupan perdagangan hari ini.



Bloomberg, Senin, 15 Oktober 2018 mencatat mata uang rupiah melemah 34,5 poin dengan berada pada Rp15.231 per USD. Yahoo finance mencatat mata uang rupiah berada pada Rp15.215 per USD. Kemudian Bank Indonesia merekam mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp15.246 per USD.

Gerak rupiah diperkirakan akan akan dipengaruhi oleh gerak indeks dolar yang diperkirakan bergerak menguat ke level 95,0-95,5. Dolar diperkirakan menguat terhadap sejumlah mata uang utama lainnya terutama euro.



Penguatan dolar terhdap euro didorong oleh risalah rapat ECB pada hari kamis lalu yang memberikan sinyal bahwa terjadi pelemahan terhadap outlook pertumbuhan ekonomi Eropa.



Namun Samuel Sekuritas Indonesia memperkirakan mata uang Rupiah menguat hari ini jelang rilis data neraca perdagangan bulan September. Defisit neraca perdagangn diperkirakan menurun dibandingkan bulan sebelumnya menjadi USD500 juta atau kemungkinan dapat mencatatkan surplus. BI dan Kadin sendiri memperkirakan neraca perdagangan September dapat berpeluang surplus.



Ekspor September diperkirakan tumbuh 7.3 persen (yoy) dan impor tumbuh 24,3 persen (yoy). Data neraca perdagangan September tersebut diperkirakan memberi sentimen positif bagi rupiah hari ini. Rupiah kemungkinan akan menguat ke level Rp15.150 per USD hingga Rp15.200 per USD.





(SAW)