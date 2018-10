Bursa Saham Indonesia Berpotensi Berakhir Anjlok

Jakarta: Indeks saham Amerika Serikat (AS) semalam ditutup melemah di tengah sinyal dari the Fed yang akan kembali menaikkan suku bunga acuannya. Earnings beberapa emiten yang terbit semalam dibarengi dengan rilisnya data housing market yang tercatat di bawah ekspektasi juga menjadi penekan indeks.



Demikian pula dengan pasar Eropa yang melemah. Dari update data makro, pasar tengah menantikan FOMC Minutes of Meeting, selain data penjualan rumah dan manufaktur. Sementara dari dalam negeri, Bank Indonesia akan mengumumkan 7DRR yang diperkirakan oleh konsensus akan tidak berubah atau stabil di 5,75 persen.

Samuel Research Team mengungkapkan dari pasar komoditas harga minyak dunia (WTI) kemarin sempat turun tajam di tengah kenaikan US stockpiles 6,5 juta barel atau hampir tiga kali lipat dari ekspektasi konsensus analis, sedangkan harga emas turun. Pagi ini, indeks di APAC yang telah beroperasi perdagangan, bergerak bervariasi.



Pasar EIDO tercatat turun, sedangkan nilai tukar rupiah menguat menjadi Rp15.150 dibandingkan dengan Rp15.203 di hari sebelumnya. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari diperkirakan cenderung bergerak berfluktuasi dan berpotensi di tutup melemah.



"Hal itu terjadi di tengah minimnya katalis dan penantian laporan earnings season emiten domestik," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 18 Oktober 2018.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 91,74 poin atau 0,36 persen, menjadi ditutup di 25.706,68 poin. Indeks S&P 500 turun 0,71 poin atau 0,03 persen, menjadi berakhir di 2.809,21 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup 2,79 poin atau 0,04 persen lebih rendah, menjadi 7.642,70 poin.



Saham IBM turun 7,63 persen, memimpin kemunduran indeks di Dow. Perusahaan melaporkan hasil kuartalan beragam setelah penutupan perdagangan Selasa waktu setempat, dengan hasil laba melampaui perkiraan dan pendapatannya gagal memenuhi ekspektasi.



Sebanyak tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 ditutup melemah, dengan sektor material, energi, dan konsumen discretionary memimpin kerugian, masing-masing turun 0,83 persen, 0,69 persen dan 0,69 persen. Nasdaq menghapus kenaikan dari hari sebelumnya meskipun saham Netflix masih melanjutkan relinya.





(ABD)