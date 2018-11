IHSG dan Rupiah Kompak Menguat

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan hari ini kompak menguat. Kenaikan IHSG ditopang dari sinyal membaiknya mata uang rupiah pada penutupan perdagangan hari ini.



IHSG, Kamis, 1 November 2018 menguat 4,27 poin atau berada pada levek 5.835,92. Volume perdagangan mencapai 6,4 miliar lembar saham dengan nilai sebesar Rp6,8 triliun.

Pergerakan sektor pun bervariasi. Sektor yang mendorong indeks adalah keuangan dan aneka industri sementara sektor lainnya seperti perkebunan jatuh. Sebanyak 208 saham naik dan 133 saham tak diperdagangkan.



Samuel Research Team mengungkapkan pasar tengah menantikan beberapa data penting seperti manufaktur, payrolls, dan trade balance. Sementara dari pasar domestik, investor tengah menantikan data inflasi yang dijadwalkan terbit hari ini.



Dari pasar APAC pagi ini, tambah Samuel Research Team, indeks acuan di wilayah tersebut yang telah beroperasi perdagangannya bergerak bervariasi. Nilai tukar rupiah tercatat menguat ke Rp15.203 per USD dibandingkan dengan Rp15.223 per USD di hari sebelumnya, sedangkan pasar EIDO positif.



"Kami memperkirakan hari ini IHSG akan bergerak bervariasi dengan kecenderungan ditutup melemah," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 1 November 2018.



Di tengah kenaikan IHSG, rupiah juga mencatatkan hasil positif. Rupiah pada penutupan perdagangan hari ini bergerak naik 75 poin dengan berada pada Rp15.127 per USD. Bank Indonesia (BI) mencatat mata uang rupiah menguat dengan berada pada Rp15.195 per USD.



Imbal hasil surat utang Pemerintah AS sebesar empat bps ke level 3,16 persen. Penguatan USD tersebut kemungkinan berdampak pula pada pelemahan rupiah jelang rilis data inflasi hari ini. Inflasi Oktober diperkirakan masih cukup rendah sebesar 3,03 persen.



"Rupiah kemungkinan akan melemah ke level Rp15.200 sampai dengan Rp15.250 per USD," ungkap Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 1 November 2018.





