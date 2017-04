Kuartal I-2017, Garuda Indonesia Rugi Bersih USD99,1 Juta

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) mencatat rugi bersih sebesar USD99,1 juta pada kuartal I-2017. Rugi tersebut terjadi karena meningkatnya biaya operasi sebesar 21,1 persen yang berdampak pada tergerusnya laba bersih.



Laba bersih yang dialami oleh maskapai pelat merah itu tercatat mengalami keanjlokan sebesar 11.969,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tercatat sebesar USD800 ribu (USD0,8 juta).

Laporan keuangan Garuda Indonesia kuartal I-2017.

Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala N. Mansury mengatakan kerugian tersebut terjadi karena peningkatan biaya bahan bakar pesawat atau avtur dan biaya pelayanan lainnya."Nett income loss yang kita miliki itu memang USD 99,1 juta. Penyebabnya kenapa? Karena memang dalam satu tahun ini peningkatan biaya khususnya fuel dan biaya lainnya termasuk service dan system reservasi," kata Pahala saat konferensi pers di Gedung Garuda, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat 28 April 2017.Akibatnya, EBITDA pada kuartal I ini tercatat juga mengalami penurunan yang signifikan sebesar 40 persen dari kuartal I tahun lalu sebesar USD303 miliar menjadi USD181,7 miliar.Sementara itu, Pahala juga menyebutkan pendapatan operasi perseroan mengalami peningkatan 6,2 persen menjadi USD909,5 juta. Pendapatan operasi itu terjadi karena pertumbuhan jumlah penumpang sepanjang kuartal I tercatat sebesar 8,4 persen."Kondisi kinerja keuangan perusahaan pada kuartal pertama 2017 dapat dikatakan masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Sehingga perlu dilakukan berbagai terobosan guna menghasilkan pertumbuhan positif yang berksinambungan, berkelanjutan, dan solid," jelas dia.Mantan Direktur Keuangan Bank Mandiri ini menyebutkan akan melakukan beberapa strategi keuangan jangka pendek yang berfokus pada aspek financial performance, operational excellence, dan customer experience."Strategi tersebut dilaksanakan program '5 Quick Wins Priority' dengan memaksimalkan fleet cost optimization, route optimization, reduce cost, enhance value from susidiary Citilink, dan enhance revenue management system, serta menutup rute-rute yang dianggap rugi, internasional dan domestik," tutup dia.(AHL)