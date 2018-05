Jakarta: Mata uang rupiah kembali melemah terhadap mata uang paman sam pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah kembali menembus level Rp14.200 pada penutupan perdagangan hari ini.



Bloomberg, Rabu, 23 Mei 2018 mencatat mata uang rupiah melemah 67 poin dengan berada pada Rp14.209 per USD. Yahoo Indonesia melansir mata uang rupiah melemah 71 poin dengan berada pada Rp14.202 per USD. Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah berada pada Rp14.192 per USD.

Dolar Index diperkirakan bergerak melemah di sekitar level 93,0-93,7 terhadap beberapa mata uang utama dunia jelang rilis notulensi rapat FOMC minutes. Ekspektasi investor masih terpecah apakah tone dari notulensi rapat tersebut akan lebih terkesan hawkish atau dovish terhadap perkembangan inflasi di AS.



Selain itu, respons negatif Trump terhadap perundingan AS-Tiongkok terakhir turut membebani dolar. Rupiah sendiri kemungkinan besar dapat berpeluang menguat seiring membaiknya bid to cover ratio hasil lelang SUN kemarin yang berkisar dua kali. "Mata uang rupiah diperkirakan masih akan bergerak di level Rp14.100 per USD-Rp14.200 per USD," jelas dia.





