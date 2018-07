Semester I, WEGE Bukukan Order Book Rp11,77 Triliun

Jakarta: PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) mencatat telah membukukan kontrak dihadapi (order book) Rp11,77 triliun hingga Juni 2018. Capaian ini sudah 70,9 persen dari target order book 2018 sebesar Rp16,6 triliun.



Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Utama WEGE Nariman Prasetyo mengatakan perolehan ini belum termasuk rencana perolehan kontrak baru senilai Rp2,6 triliun di Juli ini. “Kami yakin kontrak proyek tersebut akan kami peroleh karena penawaran kami yang terendah," Nariman, Senin, 16 Juli 2018.

Capaian kontrak baru itu, dia menyebutkan diantaranya Apartemen Cornel dan Denver Surabaya, Pengembangan Gedung RSUD Cengkareng, The Grandstand Apartment Surabaya, Gedung Terminal dan Fasilitas Penunjang Paket 1 Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Transpark Cibubur, Ruko dan Sekolah Podomoro Golf View Cimanggis.



Kemudian Gedung Fasilitas Produksi Media, Surveilans dan Epidemilogi, Teknik dan Pengawasan Mutu PT Biofarma (Persero), Perluasan Gedung Terminal Penumpang Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Transmart Majapahit Semarang dan Transmart Pekalongan.



Adapun, komposisi perolehan kontrak baru itu dari pemerintah 11 persen, BUMN 30 persen serta swasta 59 persen. Nariman menambahkan komposisi tersebut menunjukkan bahwa WEGE memiliki pasar yang jelas dan independen



"Porsi kontrak baru berasal dari eksternal, di luar dari proyek-proyek yang berasal dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) selaku Holding Company," jelas Nariman.



Kinerja Triwulan I-2018



Sementara untuk pencapaian kinerja WEGE Triwulan I-2018, ia menjelaakan, penjualan (non KSO) mencapai Rp1,2 triliun naik 114 persen dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp556 miliar.



Capaian penjualan tersebut berkontribusi meningkatkan laba bersih perseroan menjadi Rp75,3 miliar atau naik 78,9 persen dari tahun 2017 pada periode yang sama sebesar Rp42,1 miliar.



"Dari pertumbuhan revenue dan laba bersih yang signifikan di periode triwulan 1-2018, serta lonjakan peningkatan cash perusahaan yang tinggi dari dana IPO ditambah lagi dengan rasio utang (DER) yang rendah di bawah 2X mencerminkan fundamental WEGE yang sehat dan tumbuh," ungkap Direktur Keuangan Abiprayadi Riyanto.





(SAW)