Rupiah akan Bergerak di Rp13.739-Rp13.755/USD

Jakarta: Mata uang rupiah terhadap dolar AS (USD) diproyeksikan masih akan bergerak menyusut pada perdagangan hari ini. Pasalnya, nilai USD masih dapat bergerak positif, bila dibanding mata uang lainnya.



"Sejumlah sentimen positif pun tidak bisa mengangkat rupiah, karena itu‎ pergerakan rupiah masih akan terganggu," ucap Analis Senior PT Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada‎, dalam keterangan risetnya, Senin, 16 April 2018‎.

Untuk itu, dia mengimbau kepada investor tetap mewaspadai dan mencermati sentimen yang membuat rupiah kembali mengalami pelemahan. "Rupiah diproyeksikan akan bergerak di kisaran support Rp13.755 per USD, sedangkan posisi resisten akan bergerak di Rp13.739 per USD," ujar Reza.



‎Reza mengaku, gerak rupiah di akhir pekan lalu cenderung mendatar. Adanya penilaian meredanya potensi ketegangan di Suriah memberikan sentimen positif pada USD yang kembali mampu bergerak naik.



Pergerakan yen, Jepang yang kembali melemah turut membantu USD terapresiasi. Padahal dari dalam negeri Jepang, S&P Global Ratings merevisi naik peringkat outlook Jepang dari stabil ke positif. "Dengan menguatnya USD tersebut membuat rupiah cenderung tertahan," ungkap dia.



Sementara itu dari dalam negeri, lanjut dia, adanya kenaikan rating utang Indonesia dari Baa3 ke Baa2 oleh Moody’s belum cukup membantu mengimbangi sentimen dari AS. "Pada akhirnya rupiah cenderung bergerak mendatar di akhir perdagangan minggu lalu," tukas dia.









