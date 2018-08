Rupiah Menguat 7,5 Poin

Jakarta: Mata uang rupiah menguat pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah menguat setelah BI menaikkan suku bunga hari ini. Kenaikan suku bunga bisa menekan melemahnya mata uang rupiah yang terjadi pada belakangan ini.



Bloomberg, Rabu, 15 Agustus 2018 tercatat menguat 7,5 poin dengan berada pada Rp14.576 per USD. Sementara Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah lima poin dengan berada pada Rp14.578 per USD. Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp14.621 per USD.

Indeks dolar diperkirakan melemah di sekitar level 95,0-95,50 terhadap hampir semua mata uang kuat dunia. Melemahnya dolar diperkirakan sebagai dampak dari aksi profit taking investor setelah dalam beberapa hari terkahir dolar menguat cukup tajam terhadap hampir semua mata uang kuat dunia lainya usai kejatuhan mata uang lira Turki yang telah terdepresiasi sebesar 94,6 persen (ytd).



Mata uang rupiah sebelumnya diperkirakan akan bergerak menguat hari ini jelang lelang Surat Utang Negara (SUN). yield SUN yang diperkirakan berada di level 7,8-7,9 persen kemungkinan cukup atraktif untuk mendorong masuknya investor ke pasar obligasi Indonesia.



"Selain itu, ekspektasi kemungkinan naiknya tingkat suku bunga acuan BI 7-D RR Agustus atau September tahun ini diperkirakan dapat meredam pelemahan rupiah akibat dampak dari krisis keuangan di Turki. Rupiah kemungkinan menguat ke level Rp14.500 per USD hingga Rp14.600 per USD," kata tim analis Samuel Sekuritas Indonesia.





(SAW)