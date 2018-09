Lippo Karawaci Lepas Aset First Reit SGD202 Juta

Jakarta: PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) melepas kepemilikan aset di First Reit senilai 202 juta dolar Singapura untuk memperkuat neraca dan arus kas keuangan perseroan.



UOE Limited dan UOE Healthcare Limited (OUELH) akan mengambil alih kepemilikan atas saham LPKR di Bowsprit Capital Corporation Limited masing-masing 60 persen dan 40 persen.

Browspit Capital Corporation Limited merupakan manajer First Reit yang memiliki tujuh persen saham First Reit.



"Kami mengumumkan rencana divestasi aset ini dilaksanakan pada saat yang tepat, sehingga likuiditas Lippo Karawaci meningkat secara substansial," kata Presiden Direktur LPKR Ketut Budi Wijaya, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 18 September 2018.Ketut menuturkan dana yang diperoleh dari divestasi ini akan menambah kapabilitas finansial Lippo Karawaci.



"Dana senilai 202 juta dolar Singapura akan memperkuat neraca serta meningkatkan arus kas Lippo Karawaci. Dana tersebut dapat menambah kapabilitas finansial Lippo Karawaci dalam memberikan komitmennya kepada para pemanggu kepentingan," jelas dia.



Proses transaksi, kata Ketut, diharapkan selesai pada akhir November. Setelah transaksi selesai, kepemilikan Lippo Karawaci atas unit di First Reit akan berkurang dari 28,2 persen menjadi 10,6 persen.



OUE Limited adalah pemilik properti, pengembang, dan operator properti yang terdiversifikasi di Singapura. OUE Limited memiliki portofolio real estate yang tersebar di Asia dan Amerika Serikat.



Sementara OUELH sebelumnya dikenal sebagai International Healthway Corporation Limited. OUELH memiliki bisnis dalam pengembangan, operasional, dan manejemen di bidang kesehatan.



First Reit tercatat di Bursa Efek Singapura pada 11 Desember 2006. First Reit adalah investasi real estate kesehatan pertama di Singapura. Dikelola oleh Browspit Capital Corporation Limited, portofolio First Reit terdiri dari 20 properti yang berlokasi di Indonesia.





