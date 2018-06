Rupiah Tertekan ke Rp14.112/USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terpantau ambruk pada pembukaan perdagangan pagi ini tertekan ke level Rp14.112 per USD.



Mengutip Bloomberg, Senin, 25 Juni 2018, rupiah dibuka melemah ke level Rp14.104 per USD dibandingkan perdagangan sebelumnya yang berada di Rp14.086 per USD. Pergerakan rupiah melemah 26 poin atau setara 0,18 persen.

Namun demikian, tak beberapa lama usai pembukaan perdagangan, gerak rupiah terus tertekan hingga mencapai level Rp14.112 per USD.



Adapun rentang gerak perdagangan rupiah berada di level Rp14.104-Rp14.112 per USD. Sementara year to date tercatat sebesar 3,92 persen.



Sementara rupiah berdasarkan data Yahoo Finance juga melemah hingga 36 poin atau setara 0,26 persen menjadi Rp14.109 per USD.



Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail dalam hasil risetnya mengungkapkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar AS diperkirakan akan bergerak menguat pada perdagangan hari ini.



Penguatan ini didorong defisit neraca perdagangan Indonesia di Mei yang akan rilis hari ini dan diperkirakan akan mengalami defisit sebesar USD1 juta.



"Defisit tersebut diperkirakan jauh lebih rendah dibandingkan defisit bulan sebelumnya sebesar USD1,63 miliar. Rupiah kemungkinan menguat ke level Rp14 ribu per USD-Rp14.040 per USD," tutur Ahmad.





(AHL)