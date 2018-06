Analis: IHSG Masih Minim Katalis Penggerak

Jakarta: Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) diprediksi cenderung dalam tekanan karena minimnya katalis penggerak.



"Masih minimnya katalis penggerak, maka IHSG cenderung dalam tekanan," ujar tim analis Samuel Sekuritas dalam hasil analisnya, Rabu, 27 Juni 2018.

Namun demikian, indeks harga saham gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan pagi ini dibuka menguat tipis dibandingkan perdagangan kemarin.



Penguatan ini disinyalir mengikuti momentum pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak hari ini yang digelar kondusif.



Pantauan Medcom.id, Rabu, 27 Juni 2018, IHSG naik 14,122 poin atau setara 0,242 persen ke posisi 5.839. Pada bel pembukaan perdagangan, IHSG sempat berada di level 5.839.



Samuel Sekuritas menambahkan, penguatan harga minyak mentah merespons laporan industri yang menunjukkan penurunan terbesar dalam cadangan minyak mentah AS sejak September 2016 dan tekanan AS pada sekutu untuk memangkas impor minyak Iran pada November.



Bursa AS ditutup menguat merespons penguatan sektor energi, seiring pemerintahan AS mendorong sekutu untuk menghentikan impor minyak mentah Iran.



Sementara sektor teknologi menguat menyusul pernyataan yang bertentangan dari pejabat pemerintahan Trump mengenai pembatasan investasi asing di perusahaan teknologi AS.



Saat ini fokus tertuju pada persiapan mengenai kuota dan tarif baja di Tiongkok yang mungkin dapat meredakan kekhawatiran investor.





