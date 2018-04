BEI: Perusahaan Jangan Tunda IPO Meski Pasar Fluktuatif

Jakarta: Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengakui kondisi pasar fluktuatif sejak beberapa waktu terakhir. Namun perusahaan diminta untuk tidak mengurungkan niatnya dalam Initial Public Offering (IPO) di pasar modal.



"Jangan tunda go public, pasar ada, meski naik-turun kamu tidak tahu. IPO dulu, siap jadi perusahaan besar dulu, tapi wajar saja orang wait and see," ungkap Tito ‎ditemui di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Selasa, 10 April 2018.

Menurut Tito perusahaan tak perlu ragu mencatatkan sahamnya di pasar modal lantaran ketidakpastian global terus memberikan tekanan. "Ketidakpastian bikin orang pikir jangka pendek, tunggu bukan takut. Kemarin sempat naik, tapi ada sentimen dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait kebijakannya, lalu turun lagi," ungkap dia.



Gejolak yang terjadi saat ini, lanjut Tito memang sebagian besar dipengaruhi sentimen global. Namun fundamental ekonomi Indonesia masih sangat stabil. Dia menekankan, semua perusahaan yang sudah menjalankan proses IPO tidak bisa berhenti.



"Karena mereka sudah jalan," sebut Tito.





(Des)