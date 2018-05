Usai Kenaikan Suku Bunga BI, Rupiah Menguat

Jakarta: Mata uang rupiah naik pasca kenaikan suku bunga repo 7 days Bank Indonesia (BI) sebesar 25 bps pada hari ini. Mata uang rupiah berhasil naik tipis pada penutupan perdagangan hari ini meskipun diliputi sentimen negatif global.



Bloomberg, Rabu, 30 Mei 2018 mencatat mata uang rupiah naik dua poin ke Rp13.993 per USD. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah melemah dua poin dengan berada pada Rp13.985 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah naik 33 poin dengan berada pada Rp14.032 per USD.

Indeks dolar diperkirakan bergerak semakin kuat di sekitar level 94,80-95,0 terhadap beberapa mata uang utama dunia terutama euro seiring makin tingginya ketidakpastian politik di Italia didorong digagalkannya pembentukan pemerintah baru oleh Presiden Italia Sergio Mattarella.



Investor khawatir Italia dapat keluar dari mata uang tunggal euro dan menciptakan krisis baru di Eropa. Investor menjadikan mata uang dolar AS dan yen sebagai save haven di tengah ketidakpastian yang tinggi terhadap euro.



"Capital inflow yang terjadi di AS mendorong turun tajamnya yield US treasury sebesar 14 bps ke level 2,79 sejak senin lalu. Situasi ini membuat rupiah kemungkinan menguat kembali ke level Rp13.950 per USD-Rp14.050 per USD," kata Samuel Sekuritas.





(SAW)